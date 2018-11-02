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Орел02.11.2018 Пятница 15:14
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«Губернаторский контроль» осмотрел ряд объектов в Болховском районе

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02.11.2018

Общественники по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова изучили участки дорог, благоустроенные в этом году.

«Контроль» осмотрел дворовые территории, улицы Садовую и Нижнюю Монастырскую, а также Синицын мост.

Наиболее значительной выявленной проблемой стал небольшой участок дороги, который связывает Садовую и Нижнюю Монастырскую. Он не должен был ремонтироваться в текущем году, однако местные жители настаивают на том, чтобы привести его в порядок.

Объект войдёт в программу по благоустройству на будущий год.

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