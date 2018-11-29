«Губернаторский контроль» оценил строительство детских садов в микрорайонах Орла

Сегодня члены группы побывали в Зареченском и Болховском микрорайонах. Контролёры не выявили существенных недостатков. Работы идут не только по графику, но даже с опережением.

Сдать садики, строительство которых обойдётся в 335 миллионов рублей, должны в конце следующего года. Каждый из них рассчитан на 230 детей.