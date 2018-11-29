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  3. «Губернаторский контроль» оценил строительство детских садов в микрорайонах Орла

«Губернаторский контроль» оценил строительство детских садов в микрорайонах Орла

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29.11.2018

Сегодня члены группы побывали в Зареченском и Болховском микрорайонах. Контролёры не выявили существенных недостатков. Работы идут не только по графику, но даже с опережением.

Сдать садики, строительство которых обойдётся в 335 миллионов рублей, должны в конце следующего года. Каждый из них рассчитан на 230 детей.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьдетсады

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