Губернатор вручил «путёвки в жизнь» выпускникам орловского филиала РАНХиГС
19.07.2019
Торжественное вручение дипломов состоялось в администрации Орловской области. Документы о высшем образовании получили 334 выпускника.
В церемонии участвовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, мэр Орла Василий Новиков и директор вуза Павел Меркулов.
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