Губернатор вручил «путёвки в жизнь» выпускникам орловского филиала РАНХиГС

Торжественное вручение дипломов состоялось в администрации Орловской области. Документы о высшем образовании получили 334 выпускника.

В церемонии участвовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, мэр Орла Василий Новиков и директор вуза Павел Меркулов.