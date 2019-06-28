Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.06.2019 Пятница 12:59
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Губернатор удивлён позицией ряда депутатов Горсовета Орла по установке сухого фонтана

Губернатор удивлён позицией ряда депутатов Горсовета Орла по установке сухого фонтана

Версия для печати

28.06.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сделал заявление по данной теме на сегодняшней сессии Областного совета.

Клычков напомнил, что средства на установку фонтана в сквере Ермолова (150 миллионов рублей) выделяет «Сбербанк» по личному решению главы банка Германа Грефа. Направить эти средства на другие цели невозможно.

Также Губернатор отметил, что Орловская область испытывает очевидные финансовые сложности, поэтому отказ от такого «подарка» из внебюджетных источников выглядит нелогичным.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55617

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.06.2019

Подрядчика, который будет убирать Оку и Орлик, определили в Орле

28.06.2019

Росреестр готов прийти в дом к каждому орловчанину

28.06.2019

ДТП с тремя пострадавшими случилось в Орловской области

28.06.2019

Орловским пешеходам с сегодняшнего дня надо быть внимательнее на дорогах

28.06.2019

Крупную партию тяжёлых наркотиков изъяли в Орле

$ USD63.0452(+0.24)28.06
€ EUR71.6635(+0.28)28.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online