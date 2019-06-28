Губернатор удивлён позицией ряда депутатов Горсовета Орла по установке сухого фонтана

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сделал заявление по данной теме на сегодняшней сессии Областного совета.

Клычков напомнил, что средства на установку фонтана в сквере Ермолова (150 миллионов рублей) выделяет «Сбербанк» по личному решению главы банка Германа Грефа. Направить эти средства на другие цели невозможно.

Также Губернатор отметил, что Орловская область испытывает очевидные финансовые сложности, поэтому отказ от такого «подарка» из внебюджетных источников выглядит нелогичным.