Губернатор распределил между орловскими общественниками около десяти миллионов бюджетных рублей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил распределение субсидий из региональной казны между социально ориентированными некоммерческими организациями.

Деньги «поделили» по итогам конкурса.

В этом году социально ориентированные НКО Орловской области получат из регионального бюджета 10,2 миллиона рублей.

Наиболее значительную поддержку получат «Орловская областная федерация каратэ» (380 тысяч рублей), «Союз женщин Орловской области» и региональное отделение «Союза пенсионеров России» (по 375 тысяч рублей), а также «Общественный союз Орловской области» (350 тысяч рублей). Всего в списке получателей — 57 организаций.