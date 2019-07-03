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Губернатор распределил между орловскими общественниками около десяти миллионов бюджетных рублей

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03.07.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил распределение субсидий из региональной казны между социально ориентированными некоммерческими организациями.

Деньги «поделили» по итогам конкурса.

В этом году социально ориентированные НКО Орловской области получат из регионального бюджета 10,2 миллиона рублей.

Наиболее значительную поддержку получат «Орловская областная федерация каратэ» (380 тысяч рублей), «Союз женщин Орловской области» и региональное отделение «Союза пенсионеров России» (по 375 тысяч рублей), а также «Общественный союз Орловской области» (350 тысяч рублей). Всего в списке получателей — 57 организаций.

Теги:ОрёлОрловская область

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