Губернатор прокомментировал подписание соглашения между Орловщиной и «Россельхозбанком»
26.06.2019
Встреча Андрея Клычкова с председателем правления АО «Россельхозбанк» Борисом Листовым состоялась сегодня.
По словам Клычкова, целью заключения данного соглашения является реализация важных мероприятий по привлечению новых инвестиций в Орловскую область и, в конечном итоге, по повышению качества обслуживания клиентов «Россельхозбанка».
Губернатор отметил, что «Россельхозбанк» является ключевым игроком на рынке кредитования региона и важнейшим институтом поддержки малого и среднего агробизнеса. Кроме того, Клычков отметил социальную ответственность компании, направленную на сохранение и поддержание сельских территорий.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55571
Другие новости раздела
26.06.2019
Орловчанка подозревается в братоубийстве
$ USD62.8083(+0.29)27.06
€ EUR71.3816(+0.15)27.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?