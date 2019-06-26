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Губернатор прокомментировал подписание соглашения между Орловщиной и «Россельхозбанком»

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26.06.2019

Встреча Андрея Клычкова с председателем правления АО «Россельхозбанк» Борисом Листовым состоялась сегодня.

По словам Клычкова, целью заключения данного соглашения является реализация важных мероприятий по привлечению новых инвестиций в Орловскую область и, в конечном итоге, по повышению качества обслуживания клиентов «Россельхозбанка».

Губернатор отметил, что «Россельхозбанк» является ключевым игроком на рынке кредитования региона и важнейшим институтом поддержки малого и среднего агробизнеса. Кроме того, Клычков отметил социальную ответственность компании, направленную на сохранение и поддержание сельских территорий.

Теги:ОрёлОрловская область

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