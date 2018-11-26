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Губернатор поздравил орловчанку с победой на этапе Гран-при в Нидерландах

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26.11.2018

Сегодня утром в областной администрации Андрей Клычков вручил Антонине Шмелёвой почётную грамоту губернатора.

Поздравляя девушку, он отметил, что своей победой она прославила не только родной регион, но и всю страну. Особые благодарности Клычков выразил тренеру Шмелёвой Виктору Буярову.

В Нидерландах орловчанка завоевала «золото» в весовой категории до 78 килограммов.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьКлычковгубернатордзюдоспорт

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