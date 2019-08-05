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Губернатор поздравил Орёл и Орловщину с праздником

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05.08.2019

Андрей Клычков обратился к «уважаемым орловцам» и «дорогим ветеранам» со следующими словами: «5 августа 1943 года — священный и волнующий день для каждого жителя Орловщины, одна из важных и знаковых дат в истории России. Водрузив знамя победы над древним Орлом, доблестные советские воины навечно вписали этот день в героическую летопись нашей Родины. Победоносное завершение кровопролитного сражения за Орёл явилось ярким символом боевой мощи Красной Армии, свидетельством несгибаемого мужества и величайшей силы духа её бойцов и командиров.

Освобождение Орла стало важнейшей частью грандиозной битвы на Орловско-Курской дуге, в ходе которой войскам фашистской Германии было нанесено сокрушительное поражение.

Мы всегда будем помнить подвиги героев. Беря пример с поколения победителей, своим трудом подтверждать верность их заветам. Делать всё для благополучия и процветания города Первого салюта и воинской славы Орла, любимой Орловщины, великой России.

Низкий поклон нашим доблестным ветеранам-фронтовикам, самоотверженным труженикам тыла, детям войны, наравне со взрослыми вынесшим на своих плечах все тяготы военного лихолетья!

В этот памятный торжественный день примите самые искренние пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия!

Вечная память героям, сложившим головы на полях сражений!

Слава воинам-освободителям!

С праздником, дорогие орловцы!»

Теги:ОрёлОрловская область

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