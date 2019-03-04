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  3. Губернатор потребовал от муниципальных чиновников ответственного отношения к покупке жилья для сирот

Губернатор потребовал от муниципальных чиновников ответственного отношения к покупке жилья для сирот

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04.03.2019

Тему обсудили сегодня на оперативном совещании регионального правительства.

Андрей Клычков напомнил, что на закупку жилья для детей-сирот выделяются внушительные средства — примерно 400 миллионов рублей. Однако при этом многие чиновники идут по самому лёгкому пути и приобретают жильё на рынке вторичной недвижимости. В итоге выпускники интернатов, не обеспеченные нормальными условиями для проживания, покидают муниципальные образования.

Клычков отметил, что такая практика существует не везде. В качестве положительного примера решения данной проблемы были названы Болховский, Хотынецкий и Шаблыкинский районы.

Теги:ОрёлОрловская область

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