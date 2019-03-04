Губернатор потребовал от муниципальных чиновников ответственного отношения к покупке жилья для сирот

Тему обсудили сегодня на оперативном совещании регионального правительства.

Андрей Клычков напомнил, что на закупку жилья для детей-сирот выделяются внушительные средства — примерно 400 миллионов рублей. Однако при этом многие чиновники идут по самому лёгкому пути и приобретают жильё на рынке вторичной недвижимости. В итоге выпускники интернатов, не обеспеченные нормальными условиями для проживания, покидают муниципальные образования.

Клычков отметил, что такая практика существует не везде. В качестве положительного примера решения данной проблемы были названы Болховский, Хотынецкий и Шаблыкинский районы.