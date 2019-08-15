Губернатор поручил держать зарплаты орловских медиков на строгом контроле

Андрей Клычков обратил внимание главы Департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина на данный вопрос во время встречи, посвящённой реализации национальных проектов в нашем регионе. Губернатор напомнил, что в июле этого года правительство Орловской области изменило систему оплаты труда медиков. Изменения направлены на повышение доли выплат по окладам в структуре заработной платы.

Кроме того, Клычков указал на необходимость завершить работу по созданию полноценной электронной системы записи на приём к врачу.