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Орел15.08.2019 Четверг 18:39
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Губернатор поручил держать зарплаты орловских медиков на строгом контроле

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15.08.2019

Андрей Клычков обратил внимание главы Департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина на данный вопрос во время встречи, посвящённой реализации национальных проектов в нашем регионе. Губернатор напомнил, что в июле этого года правительство Орловской области изменило систему оплаты труда медиков. Изменения направлены на повышение доли выплат по окладам в структуре заработной платы.

Кроме того, Клычков указал на необходимость завершить работу по созданию полноценной электронной системы записи на приём к врачу.

Теги:ОрёлОрловская областьнацпроектыздравоохранениегубернаторКлычков

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