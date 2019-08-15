Губернатор поручил держать зарплаты орловских медиков на строгом контроле
15.08.2019
Андрей Клычков обратил внимание главы Департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина на данный вопрос во время встречи, посвящённой реализации национальных проектов в нашем регионе. Губернатор напомнил, что в июле этого года правительство Орловской области изменило систему оплаты труда медиков. Изменения направлены на повышение доли выплат по окладам в структуре заработной платы.
Кроме того, Клычков указал на необходимость завершить работу по созданию полноценной электронной системы записи на приём к врачу.
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