Губернатор поручил дать денег администрации Орла
24.06.2019
В соответствии с постановлением Андрея Клычкова, область выделит городу трансфер примерно в 400 миллионов рублей. Средства выделяются для проведения работ по развитию культурной сферы в рамках региональной госпрограммы «Формирование современной городской среды»,
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области Вадима Тарасова и на заместителя председателя правительства Орловской области Николая Злобина.
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