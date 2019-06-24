Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел24.06.2019 Понедельник 11:36
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Губернатор поручил дать денег администрации Орла

Губернатор поручил дать денег администрации Орла

Версия для печати

24.06.2019

В соответствии с постановлением Андрея Клычкова, область выделит городу трансфер примерно в 400 миллионов рублей. Средства выделяются для проведения работ по развитию культурной сферы в рамках региональной госпрограммы «Формирование современной городской среды»,

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области Вадима Тарасова и на заместителя председателя правительства Орловской области Николая Злобина.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55473

Добавил новость: 

Другие новости раздела

24.06.2019

Жителей Орла ожидает целый месяц пляжного волейбола

24.06.2019

В Орловской области коллекторы поплатились за навязчивость

24.06.2019

Орёлстат сосчитал орловчан, вовремя не получивших зарплату

24.06.2019

МЧС предупредило орловчан о плохой погоде

24.06.2019

На этой неделе в Орловской области откроют новый спортивный объект

$ USD63.1295(-0.26)22.06
€ EUR71.349(-0.2)22.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online