Губернатор поручил дать денег администрации Орла

В соответствии с постановлением Андрея Клычкова, область выделит городу трансфер примерно в 400 миллионов рублей. Средства выделяются для проведения работ по развитию культурной сферы в рамках региональной госпрограммы «Формирование современной городской среды»,

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области Вадима Тарасова и на заместителя председателя правительства Орловской области Николая Злобина.