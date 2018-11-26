Губернатор Орловской области сообщил дату открытия катка на площади Ленина
26.11.2018
Как рассказал на своей официальной странице «Вконтакте» Андрей Клычков, каток начнёт работать в начале третьей декады декабря — после 20 числа.
Площадку для зимнего отдыха обустраивали в центре Орла и в минувшем году.
Пользоваться катком можно будет бесплатно. Интересно, что и на его установку и обслуживание не потратят бюджетных денег — все расходы взял на себя социально ответственный бизнес.
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