Губернатор Орловской области провел приём граждан по личным вопросам
19.10.2018
Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел приём граждан по личным вопросам. На этот раз в областную администрацию пришли жители областного центра, Орловского и Урицкого районов.
На встрече присутствовали члены регионального Правительства, руководители муниципальных образований, а также представители прокуратуры и полиции.
Среди рассмотренных вопросов — проблемы с предоставлением жилья, ремонтом муниципальной квартиры, а также с получением медицинской помощи, необходимой ребенку-инвалиду.
В ходе приёма Клычков дал ряд поручений органам исполнительной власти.
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