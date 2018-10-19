Губернатор Орловской области провел приём граждан по личным вопросам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел приём граждан по личным вопросам. На этот раз в областную администрацию пришли жители областного центра, Орловского и Урицкого районов.

На встрече присутствовали члены регионального Правительства, руководители муниципальных образований, а также представители прокуратуры и полиции.

Среди рассмотренных вопросов — проблемы с предоставлением жилья, ремонтом муниципальной квартиры, а также с получением медицинской помощи, необходимой ребенку-инвалиду.

В ходе приёма Клычков дал ряд поручений органам исполнительной власти.