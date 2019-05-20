Губернатор Орловской области принял участие в «Ночи музеев»

Всероссийскую акцию поддержали и музеи Орловской области.

18 мая в «Ночь музеев» Андрей Клычков и члены его семьи посетили Военно-исторический музей Орла. Губернатор познакомился с экспозицией, а также принял участие в мастер-классе по росписи военно-исторической миниатюры.