Губернатор Орловской области принял участие в «Ночи музеев»
20.05.2019
Всероссийскую акцию поддержали и музеи Орловской области.
18 мая в «Ночь музеев» Андрей Клычков и члены его семьи посетили Военно-исторический музей Орла. Губернатор познакомился с экспозицией, а также принял участие в мастер-классе по росписи военно-исторической миниатюры.
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