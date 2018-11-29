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Орел29.11.2018 Четверг 11:24
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Губернатор Орловской области принял участие в благотворительном проекте «Дети солнца»

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29.11.2018

Андрей Клычков открыл выставку «Дети солнца». Экспозиция разместилась в областном отделении «Сбербанка». Она состоит из картин, написанных детьми из социальных учреждений Орловской области.

Инициаторами проекта являются известный художник-абстракционист Сергей Дасу и генеральный директор «Мценского литейного завода» Игорь Сычкин.

Благотворительные средства, собранные в рамках проекта «Дети солнца», передадут детским домам Орловской области.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьблаготворительностьгубернаторКлычков

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