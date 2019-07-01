Губернатор Орловской области приехал на праздник со своей семьёй
01.07.2019
Андрей Клычков и члены его семьи стали участниками ежегодного Тургеневского праздника, который состоялся в «Спасском-Лутовиново».
Для всех гостей мероприятия подготовили насыщенную программу, включавшую в себя экскурсии, мастер-классы, концертные выступления, конкурсы, интерактивные фольклорные программы, а также дегустации абрикосового и яблочного варенья, прогулки в карете и катание на лодках.
Кульминацией праздника стало выступление заслуженного артиста Республики Татарстан Альберта Жалилова. Также в Спасском состоялся концерт концерт московского Камерного оркестра Belcanto под управлением Cергея Поспелова.
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