Губернатор Орловской области приехал на праздник со своей семьёй

Андрей Клычков и члены его семьи стали участниками ежегодного Тургеневского праздника, который состоялся в «Спасском-Лутовиново».

Для всех гостей мероприятия подготовили насыщенную программу, включавшую в себя экскурсии, мастер-классы, концертные выступления, конкурсы, интерактивные фольклорные программы, а также дегустации абрикосового и яблочного варенья, прогулки в карете и катание на лодках.

Кульминацией праздника стало выступление заслуженного артиста Республики Татарстан Альберта Жалилова. Также в Спасском состоялся концерт концерт московского Камерного оркестра Belcanto под управлением Cергея Поспелова.