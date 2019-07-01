Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел01.07.2019 Понедельник 13:51
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Губернатор Орловской области приехал на праздник со своей семьёй

Губернатор Орловской области приехал на праздник со своей семьёй

Версия для печати

01.07.2019

Андрей Клычков и члены его семьи стали участниками ежегодного Тургеневского праздника, который состоялся в «Спасском-Лутовиново».

Для всех гостей мероприятия подготовили насыщенную программу, включавшую в себя экскурсии, мастер-классы, концертные выступления, конкурсы, интерактивные фольклорные программы, а также дегустации абрикосового и яблочного варенья, прогулки в карете и катание на лодках.

Кульминацией праздника стало выступление заслуженного артиста Республики Татарстан Альберта Жалилова. Также в Спасском состоялся концерт концерт московского Камерного оркестра Belcanto под управлением Cергея Поспелова.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55663

Добавил новость: 

Другие новости раздела

01.07.2019

«Автопожар» снова случился в Орловской области этой ночью.

01.07.2019

ДТП с пострадавшим произошло рядом с «Орловским полесьем»

01.07.2019

Мемориальная выставка орловского художника откроется на этой неделе

01.07.2019

«Уязвимых» жителей Орловской области научат обращаться с деньгами

01.07.2019

Новая административно-территориальная единица может появиться в Орловской области

$ USD63.0756(+0.03)29.06
€ EUR71.8179(+0.15)29.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online