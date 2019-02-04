Губернатор Орловской области поручил главам мунициальных образований проверить работу МУПов

Такое поручение Андрей Клычков дал сегодня на оперативном совещании в администрации Орловской области.

В частности, Клычков отметил, что его интересует, почему многие муниципальные предприятия даже не пытаются участвовать в аукционах на право выполнения тех или иных работ. В то же время губернатор отметил необходимость сохранения МУПов.