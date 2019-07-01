Губернатор Орловской области поручил довести важную информацию до всех льготников

Речь идёт о лицах, которым полагается 50% или 100% бюджетной компенсации за уплату взноса на капитальный ремонт. Андрей Клычков поручил усилить информационную работу с данной категорией граждан Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства Орловской области и региональному Фонду капитального ремонта. Пока что своим правом на льготу воспользовались не все.

В нашей области компенсация предоставляется (с 1 июля 2016 года) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений в возрасте от 70 лет, а также лицам в возрасте от 70 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста. До достижения возраста 80 лет размер компенсации составляет 50%, после — 100%.

В данный момент получателями данной льготы значатся 3419 орловчан.