Губернатор Орловской области озвучил свои претензии к «Дорожной службе»

Это произошло на сегодняшнем аппаратном совещании в администрации Орловской области.

Андрей Клычков отметил, что не полностью удовлетворён результатами работы предприятия в текущем году. Губернатор подчеркнул, что «Дорожная служба» должна чётко выполнять свои обязанности, а жители Орловской области — ездить по отремонтированным и чистым дорогам и пользоваться современной и благоустроенной дорожной инфраструктурой.

Клычков поручил подготовить конкретные предложения по обновлению парка спецтехники предприятия, а также по заключению долгосрочных контрактов на содержание региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Орловской области.

В данный момент на содержании «Дорожной службы» находятся около 3,8 тысяч километров автомобильных дорог. В этом году с предприятием заключено 43 контракта на работы по капитальному ремонту, ремонту и реконструкции дорог Орловской области на общую сумму 378,3 миллиона рублей.