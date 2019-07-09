Губернатор Орловской области назвал районы, задолжавшие за услуги ЖКХ
09.07.2019
Размеры общего долга предприятий региона на 1 июня составили 870 миллионов рублей. Самые большие долги скопились у теплоснабжающих организаций Верховского, Глазуновского, Залегощенского, Малоархангельского, Троснянского, Урицкого районов. Среди отдельных предприятий «лидером» по накопившейся задолженности стало ООО «Газпром теплоэнерго Орёл».
Губернатор Андрей Клычков отметил, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание данной теме ввиду стартовавшей подготовки к предстоящему отопительному сезону. Вопрос задолженностей в «коммунальной» сфере находится на постоянном контроле федерального центра.
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