Губернатор Орловской области направил в адрес председателя Совета министров Республики Крым телеграмму с соболезнованием
18.10.2018
Губернатор Орловской области Андрей Клычков направил в адрес председателя Совета министров Республики Крым Сергея Аксёнова телеграмму с соболезнованием по поводу событий в Керчи. Об этом сообщили в правительстве Орловской области.
Клычков отметил, что жители нашего региона сочувствуют крымчанам.
Также губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и искренние пожелания выздоровления всем пострадавшим.
С сегодняшнего дня в Крыму объявлен трёхдневный траур. В Керчи введён режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады.
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