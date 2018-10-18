Губернатор Орловской области направил в адрес председателя Совета министров Республики Крым телеграмму с соболезнованием

Губернатор Орловской области Андрей Клычков направил в адрес председателя Совета министров Республики Крым Сергея Аксёнова телеграмму с соболезнованием по поводу событий в Керчи. Об этом сообщили в правительстве Орловской области.

Клычков отметил, что жители нашего региона сочувствуют крымчанам.

Также губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и искренние пожелания выздоровления всем пострадавшим.

С сегодняшнего дня в Крыму объявлен трёхдневный траур. В Керчи введён режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады.