Губернатор Орловской области доволен итогами юбилея Тургенева

Сегодня на аппаратном совещании в областном правительстве обсудили итоги юбилейных мероприятий. Андрей Клычков поблагодарил всех, кто занимался их организацией, отметив, что торжества прошли на достойном уровне. Также губернатор подчеркнул, что акции, посвящённые Тургеневу, будут продолжаться в регионе и дальше — как минимум, ближайший год.

На ближайшее время в области запланированы: празднование столетия орловского музей писателя, форум литераторов и Всероссийский театральный фестиваль «Месяц в деревне». Все эти мероприятия напрямую связаны с юбилеем.