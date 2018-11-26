Губернатор Орловской области доволен итогами юбилея Тургенева
26.11.2018
Сегодня на аппаратном совещании в областном правительстве обсудили итоги юбилейных мероприятий. Андрей Клычков поблагодарил всех, кто занимался их организацией, отметив, что торжества прошли на достойном уровне. Также губернатор подчеркнул, что акции, посвящённые Тургеневу, будут продолжаться в регионе и дальше — как минимум, ближайший год.
На ближайшее время в области запланированы: празднование столетия орловского музей писателя, форум литераторов и Всероссийский театральный фестиваль «Месяц в деревне». Все эти мероприятия напрямую связаны с юбилеем.
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