Губернатор Орловской области Андрей Клычов встретился с зампредом правительства Российской Федерации Виталием Мутко (аудиокомментарий)
10.06.2019
Встреча состоялась в Москве сегодня.
Стороны обсудили вопросы финансирования мероприятий федерального проекта «Обеспечение устройчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в нашем регионе.
Подробности о сегодняшней встрече Андрей Клычков рассказал в специальном аудиокомментарии для «Областного телерадиовещательного канала».
Короткая ссылка obl1.ru/~/55190
Другие новости раздела
$ USD64.7919(-0.25)11.06
€ EUR73.2148(-0.05)11.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?