Губернатор Орловской области Андрей Клычов встретился с зампредом правительства Российской Федерации Виталием Мутко (аудиокомментарий)

Встреча состоялась в Москве сегодня.

Стороны обсудили вопросы финансирования мероприятий федерального проекта «Обеспечение устройчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в нашем регионе.

Подробности о сегодняшней встрече Андрей Клычков рассказал в специальном аудиокомментарии для «Областного телерадиовещательного канала».