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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычов встретился с зампредом правительства Российской Федерации Виталием Мутко (аудиокомментарий)

Губернатор Орловской области Андрей Клычов встретился с зампредом правительства Российской Федерации Виталием Мутко (аудиокомментарий)

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10.06.2019

Встреча состоялась в Москве сегодня.

Стороны обсудили вопросы финансирования мероприятий федерального проекта «Обеспечение устройчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в нашем регионе.

Подробности о сегодняшней встрече Андрей Клычков рассказал в специальном аудиокомментарии для «Областного телерадиовещательного канала».

Теги:ОрёлОрловская область

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