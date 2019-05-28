Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил с рядом законодательных инициатив по обеспечению функционирования деятельности ТОСЭР «Мценск»

В целях создания особого преференциального режима деятельности хозяйствующих субъектов подготовлены проекты законов области «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Орловской области «О налоге на имущество организаций» и «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для организаций-резидентов территорий опережающего социально-экономического развития», которые планируется рассмотреть на ближайшем заседании Орловского областного Совета народных депутатов.

Указанными законопроектами предлагается ряд преференций.

Во-первых, планируется освободить от уплаты налога на имущество организации-резиденты сроком на 5 лет. В дальнейшем, на следующие пять лет будет предусмотрена льгота в размере 50% от общеустановленной ставки по налогу на имущество организаций.

Во-вторых, предлагается установить для резидентов пониженную ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 5% на первые пять последовательных налоговых периодов с момента получения первой прибыли. На следующие пять последовательных налоговых периодов планируется установить пониженную налоговую ставку в размере 10%, вместо общеустановленной ставки 18% (17% в 2017-2024 годах).

Также в Облсовет представлен на рассмотрение проект Закона Орловской области о внесении изменений в Закон Орловской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области». Законопроект предусматривает включение инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории опережающего социально-экономического развития, в реестр инвестиционных проектов Орловской области в соответствии с Порядком, установленным Правительством Орловской области.

Кроме того, подготовлен проект Закона Орловской области о внесении изменений в Закон Орловской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов». Документом предусмотрена возможность получения резидентами ТОСЭР права на заключение договора аренды без проведения торгов для реализации инвестиционных проектов.

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года № 426 на территории города Мценска создана территория опережающего социально-экономического развития «Мценск» сроком на 10 лет.