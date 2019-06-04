Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным

Рабочая встреча состоялась сегодня в областной администрации. Ее участниками также стали первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Вадим Соколов и руководитель регионального Департамента информационных технологий Александр Пилипенко.

Отметим, что визит замминистра Минкомсвязи России в Орел связан с переходом нашего региона на цифровое телевизионное вещание.

Андрей Клычков подчеркнул, что в рамках деятельности по переходу на «цифру» на Орловщине проведена серьезная работа, в том числе и при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В частности, речь идет об обеспечении технической возможности, а также о разъяснительной работе с населением. Масштабная информационная кампания охватила более 97% населения региона, было выпущено свыше 1,5 тыс. различных информационных материалов.

«Конечно, особое внимание мы уделили социально незащищенным слоям населения, − подчеркнул Губернатор. — Постановлением Правительства региона в этом году за счет средств областного бюджета льготным категориям граждан будут предоставлены единовременные денежные компенсации на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому эфирному или спутниковому телевидению». Отметим, что денежные компенсации предоставляются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также гражданам, проживающим в населенных пунктах Орловской области, расположенных вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения на территории Троснянского, Мценского и Дмитровского районов.

Также Андрей Клычков рассказал о том, что в настоящее время в регионе продолжается работа кол-центра, который обрабатывает порядка 70-80 заявок ежедневно.

«На Орловщине переход на цифровое телевещание прошел без сбоев, − подчеркнул Алексей Волин». Он дал высокую оценку как работе по подготовке к переходу на «цифру», так и деятельности в этом направлении, которая продолжается в регионе сегодня. В частности, речь идет об организации горячей линии, подготовке волонтерского движения, разработке социальных программ. Заместитель Министра Минкомсвязи России отметил, что потребность Орловской области — это порядка 10-12 тыс. телевизионных приставок, большая часть из них, примерно 7 тыс., была продана до того как началось отключение аналогового телевидения.