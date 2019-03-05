Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с региональными омбудсменами

Участниками разговора стали региональные уполномоченные по правам человека (Александр Лабейкин), по правам ребёнка (Владимир Поляков) и по защите прав предпринимателей (Евгений Лыкин). Они представили губернатору отчёты о своей работе за минувший год.

Как рассказал Александр Лабейкин, наиболее популярными причинами для обращений граждан являются проблемы ЖКХ, а также вопросы соцзащиты и здравоохранения. Приоритетными направлениями в работе детского омбудсмена в Орловской области остаются: решение жилищных проблем сирот, а также обеспечение детей лекарствами и оказание им медпомощи. Предприниматели жалуются на задержки платежей по муниципальным контрактам, а также на проблемы с получением справок о задолженностях по налоговым платежам.