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Орел05.03.2019 Вторник 11:05
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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с региональными омбудсменами

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с региональными омбудсменами

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05.03.2019

Участниками разговора стали региональные уполномоченные по правам человека (Александр Лабейкин), по правам ребёнка (Владимир Поляков) и по защите прав предпринимателей (Евгений Лыкин). Они представили губернатору отчёты о своей работе за минувший год.

Как рассказал Александр Лабейкин, наиболее популярными причинами для обращений граждан являются проблемы ЖКХ, а также вопросы соцзащиты и здравоохранения. Приоритетными направлениями в работе детского омбудсмена в Орловской области остаются: решение жилищных проблем сирот, а также обеспечение детей лекарствами и оказание им медпомощи. Предприниматели жалуются на задержки платежей по муниципальным контрактам, а также на проблемы с получением справок о задолженностях по налоговым платежам.

Теги:ОрёлОрловская область

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