Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с представителями общественной организации «Зелёный патруль»
13.11.2018
Темой разговора стали предварительные итоги проекта «Великая страна — чистая страна».
В его рамках общественники проводили собственные исследования в сфере нарушения природоохранного законодательства, в том числе и в нашем регионе. Они брали и анализировали пробы почвы и воды, также работала «горячая линия» по приёму сообщений о нарушениях от граждан.
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