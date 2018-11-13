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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с представителями общественной организации «Зелёный патруль»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с представителями общественной организации «Зелёный патруль»

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13.11.2018

Темой разговора стали предварительные итоги проекта «Великая страна — чистая страна».

В его рамках общественники проводили собственные исследования в сфере нарушения природоохранного законодательства, в том числе и в нашем регионе. Они брали и анализировали пробы почвы и воды, также работала «горячая линия» по приёму сообщений о нарушениях от граждан.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгубернаторКлычковэкология

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