Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с Министром науки и высшего образования Российской Федерации
17.10.2018
Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с Министром науки и высшего образования Российской Федерации Михаилом Котюковым. Встреча состоялась в здании ведомства в Москве.
Также в ней участвовал ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау и директор Орловского филиала этого вуза Павел Меркулов.
Одной из тем разговора стало создание в Орловской области многопрофильного колледжа профессионального образования, где смогут обучаться студенты со всего ЦФО.
Андрей Клычков заметил, что создание такого учебного заведения позволит решить проблему подготовки квалифицированных специалистов и развития современного производства. Причём, как подчеркнул губернатор, подготовка специалистов в колледже должна проводиться параллельно с реализацией инвестиционных проектов.
Однако для полноценной реализации этой идеи региону необходимо заручиться надёжной поддержкой на федеральном уровне.
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