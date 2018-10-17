Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с Министром науки и высшего образования Российской Федерации Михаилом Котюковым. Встреча состоялась в здании ведомства в Москве.

Также в ней участвовал ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау и директор Орловского филиала этого вуза Павел Меркулов.

Одной из тем разговора стало создание в Орловской области многопрофильного колледжа профессионального образования, где смогут обучаться студенты со всего ЦФО.

Андрей Клычков заметил, что создание такого учебного заведения позволит решить проблему подготовки квалифицированных специалистов и развития современного производства. Причём, как подчеркнул губернатор, подготовка специалистов в колледже должна проводиться параллельно с реализацией инвестиционных проектов.

Однако для полноценной реализации этой идеи региону необходимо заручиться надёжной поддержкой на федеральном уровне.