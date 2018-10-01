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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с кандидатами, принимавшими участие в выборах главы региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с кандидатами, принимавшими участие в выборах главы региона

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01.10.2018

Участниками встречи стали член партии «Родина» Евгений Алехин, член партии «Патриоты России» Елена Крачнакова, член партии «ЛДПР» Андрей Куцын и член партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин.

Клычков, общаясь с бывшими соперниками на выборах, подчеркнул, что избирательная кампания на Орловщине прошла в открытом и честном соперничестве, а выборы — в строгом соответствии с российским законодательством.

Глава региона поблагодарил своих оппонентов за честную предвыборную деятельность.

Затем участники встречи обсудили предложения, которые легли в основу предвыборных программ кандидатов на пост губернатора.

Клычков напомнил, что планирует учесть в своей дальнейшей работе некоторые из них. В том числе — вопросы благоустройства городской инфраструктуры, поддержки малого бизнеса, выполнения социальных обязательств, а также снижения государственного долга области.

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