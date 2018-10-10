Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с генеральным директором компании «Холикон-Развитие» Владимиром Матвеевым

Темой разговора стала социальная ответственность бизнеса.

«Холикон-Развитие» стал первым участником программы «Ответственный застройщик».

Согласно её правилам, компании предоставляется место для строительства многоквартирного дома без проведения торгов.

В обмен на это застройщик предоставляет государству 10% площадей в новом доме. Они будут распределятся среди граждан, которых переселяют из аварийного жилья, и других категорий населения.

Сейчас компания в рамках программы строит двухподъездный девятиэтажный жилой дом на Наугорском шоссе Орла.