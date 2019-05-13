Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с дольщиками из дома по Родзевича-Белевича, 5
13.05.2019
Встреча прошла в здании администрации Орловской области.
На данный момент готовность проблемного объекта составляет 75%.
Строительством занимается ООО «Регионстрой». 15 апреля текущего года «Московский индустриальный банк» обратился в арбитраж с заявлением о признании данной компании банкротом.
На встрече с губернатором граждане, заключившие договоры участия в долевом строительстве, обсудили важные для них вопросы, связанные со сроками сдачи дома и легитимностью действий застройщика.
Губернатор подчеркнул, что встречи дольщиков с руководством ООО «Регионстрой» должны проводиться регулярно. Ближайшая такая встреча запланирована на 16 мая.
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