Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.05.2019 Понедельник 13:46
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с дольщиками из дома по Родзевича-Белевича, 5

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с дольщиками из дома по Родзевича-Белевича, 5

Версия для печати

13.05.2019

Встреча прошла в здании администрации Орловской области.

На данный момент готовность проблемного объекта составляет 75%.

Строительством занимается ООО «Регионстрой». 15 апреля текущего года «Московский индустриальный банк» обратился в арбитраж с заявлением о признании данной компании банкротом.

На встрече с губернатором граждане, заключившие договоры участия в долевом строительстве, обсудили важные для них вопросы, связанные со сроками сдачи дома и легитимностью действий застройщика.

Губернатор подчеркнул, что встречи дольщиков с руководством ООО «Регионстрой» должны проводиться регулярно. Ближайшая такая встреча запланирована на 16 мая.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54543

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.05.2019

В Орловской области на трассе «Орёл-Брянск» улучшили освещение в шести населённых пунктах

13.05.2019

Завтра в Орле пройдёт творческий вечер актёра театра и кино Геннадия Тахтабаева

13.05.2019

В Орле под Красным мостом прорвало трубопровод теплотрассы

13.05.2019

23 мая в школах Орла пройдут «последние звонки»

13.05.2019

С сегодняшнего дня в Орле на две недели отключают горячую воду

$ USD65.2287(+0.01)09.05
€ EUR73.0888(+0.01)09.05

Наш опрос

Ваше любимое место в Орле?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online