Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с дольщиками из дома по Родзевича-Белевича, 5

Встреча прошла в здании администрации Орловской области.

На данный момент готовность проблемного объекта составляет 75%.

Строительством занимается ООО «Регионстрой». 15 апреля текущего года «Московский индустриальный банк» обратился в арбитраж с заявлением о признании данной компании банкротом.

На встрече с губернатором граждане, заключившие договоры участия в долевом строительстве, обсудили важные для них вопросы, связанные со сроками сдачи дома и легитимностью действий застройщика.

Губернатор подчеркнул, что встречи дольщиков с руководством ООО «Регионстрой» должны проводиться регулярно. Ближайшая такая встреча запланирована на 16 мая.