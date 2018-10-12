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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с членом-корреспондентом Российской академии образования Александром Кондаковым

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с членом-корреспондентом Российской академии образования Александром Кондаковым

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12.10.2018

Общение проходило в областной администрации. Также на встрече присутствовали ректор опорного вуза — Орловского государственного университета имени Тургенева Ольга Пилипенко и заместитель руководителя Департамента образования области Ирина Коростелева.

Основной темой разговора стало развитие отечественного образования.

Александр Кондаков — известный государственный и общественный деятель, ученый, организатор научной деятельности и производства учебной литературы. Он является автором девяти монографий и примерно ста научных статей, посвященных вопросам совершенствования системы российского образования и учебного книгоиздания.

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