Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с членом-корреспондентом Российской академии образования Александром Кондаковым

Общение проходило в областной администрации. Также на встрече присутствовали ректор опорного вуза — Орловского государственного университета имени Тургенева Ольга Пилипенко и заместитель руководителя Департамента образования области Ирина Коростелева.

Основной темой разговора стало развитие отечественного образования.

Александр Кондаков — известный государственный и общественный деятель, ученый, организатор научной деятельности и производства учебной литературы. Он является автором девяти монографий и примерно ста научных статей, посвященных вопросам совершенствования системы российского образования и учебного книгоиздания.