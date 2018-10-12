Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с членом-корреспондентом Российской академии образования Александром Кондаковым
12.10.2018
Общение проходило в областной администрации. Также на встрече присутствовали ректор опорного вуза — Орловского государственного университета имени Тургенева Ольга Пилипенко и заместитель руководителя Департамента образования области Ирина Коростелева.
Основной темой разговора стало развитие отечественного образования.
Александр Кондаков — известный государственный и общественный деятель, ученый, организатор научной деятельности и производства учебной литературы. Он является автором девяти монографий и примерно ста научных статей, посвященных вопросам совершенствования системы российского образования и учебного книгоиздания.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49839
Другие новости раздела
12.10.2018
В администрации Орла рассказали об итогах мониторинга общественного мнения по организации школьного питания
$ USD65.9751(-0.8)13.10
€ EUR76.5047(-0.58)13.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют