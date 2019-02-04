Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил награды «Умникам-2018»

Победителям конкурса «Умник-2018» стали четверо молодых учёных из Орла. Каждый из них представил на конкурс оригинальный проект и получил на его реализацию грант от Фонда содействия инновациям в 500 тысяч. Всего в конкурсе участвовали 14 проектов от авторов в возрасте от 18 до 30 лет.

Победителями стали Анастасия Орлова (проект «Разработка технологии глубокой переработки растительного сырья длительного хранения для геродиетического и безглютенового питания»), Павел Рыженко («Разработка мобильного ветрогенератора-трансформера для нужд Арктики и Крайнего Севера»), Дмитрий Ставцев («Разработка технологии скоростной видеокапилляроскопии для ранней диагностики микроциркуляторных нарушений») и Мария Филина («Разработка технологии оценки эффективности лечения пациентов дерматологического профиля мультипараметрическим методом диагностики»).