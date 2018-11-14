Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел14.11.2018 Среда 18:26
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил награды работникам АПК Новодеревеньковского района

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил награды работникам АПК Новодеревеньковского района

Версия для печати

14.11.2018

Поводом для вручения стал День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Торжественное мероприятие, посвящённое профессиональной дате, состоялось в Центре культуры посёлка Хомутово сегодня.

Новодеревеньковский район — один из лидеров по намолоту зерна в нашем регионе. В этом году в муниципальном образовании намолочено 146 тысяч тонн зерна.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьАПК

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50572

Добавил новость: 

Другие новости раздела

14.11.2018

17 ноября в Орле откроется выставка живописи, посвящённая столетию независимости Польши

14.11.2018

Произведённые в Орле «Любительские» пельмени оказались опасными для здоровья

14.11.2018

К Новому году в Орле украсят полсотни ёлок

14.11.2018

Орловцы вышли в финал конкурса «Доброволец России — 2018»

14.11.2018

15 ноября гостем программы «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной» станет глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев

$ USD67.9975(+0.32)15.11
€ EUR76.7556(+0.68)15.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online