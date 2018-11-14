Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил награды работникам АПК Новодеревеньковского района

Поводом для вручения стал День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Торжественное мероприятие, посвящённое профессиональной дате, состоялось в Центре культуры посёлка Хомутово сегодня.

Новодеревеньковский район — один из лидеров по намолоту зерна в нашем регионе. В этом году в муниципальном образовании намолочено 146 тысяч тонн зерна.