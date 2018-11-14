Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил награды работникам АПК Новодеревеньковского района
14.11.2018
Поводом для вручения стал День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Торжественное мероприятие, посвящённое профессиональной дате, состоялось в Центре культуры посёлка Хомутово сегодня.
Новодеревеньковский район — один из лидеров по намолоту зерна в нашем регионе. В этом году в муниципальном образовании намолочено 146 тысяч тонн зерна.
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