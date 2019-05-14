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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков уволил директора интернатного учреждения, заподозренного в жестоком обращении с животными

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уволил директора интернатного учреждения, заподозренного в жестоком обращении с животными

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13.05.2019

Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

Также Андрей Клычков отметил, что действия виновника инцидента, произошедшего в деревне Никуличи Орловского района 9 мая, заслуживают осуждения и наказания.

Как информирует «РИА 57», сейчас полиция полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьями «жестокое обращение с животными» и «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Ранее Управление МВД по Орловской области сообщило, что 9 мая примерно в 20:40 в Никуличах мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, привязал к автомобилю собаку породы «лайка» и на большой скорости ездил по населённому пункту. Животное получило травмы. За этой картиной наблюдали многие жители посёлка. Когда один из свидетелей сделал водителю замечание о недопустимости его действий, тот нанёс ему удар в лицо.

Теги:ОрёлОрловская область

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