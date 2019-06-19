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Орел19.06.2019 Среда 13:07
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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил региональную программу по развитию детского здравоохранения

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил региональную программу по развитию детского здравоохранения

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19.06.2019

Программа рассчитана на 2019-2024 годы. Её главная цель — достижение целевого показателя национального проекта «Демография»: снижение младенческой смертности по Российской Федерации в 2024 году до 5 случаев на 1000 родившихся живыми.

В ближайшее время в новом блоке Перинатального центра НКМЦ имени Круглой будут организованы центр вспомогательных репродуктивных технологий, акушерский дистанционный консультативный центр, стационар дневного пребывания и другие подразделения. В профильном объединении больницы имени Боткина планируется провести реконструкцию здания акушерского корпуса.

Полная версия региональной программы доступна на портале Орловской области в разделе «Законодательство» / «Официальное опубликование нормативных правовых актов».

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