Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил постановление о порядке назначения ежемесячной денежной выплаты многодетным матерям

Её получат женщины, ставшие многодетными матерями с 1 января 2004 года, проживающие в Орловской области, которые достигли необходимого возраста или приобрели иные основания для получения пенсии в соответствии с законодательством, действовавшим на 1 октября 2018 года.

Выплата назначается пожизненно, независимо от наличия или утраты статуса многодетной семьи Орловской области на момент обращения за её назначением.

Полная версия документа доступна на портале Орловской области в разделе «Законодательство» / «Официальное опубликование нормативных правовых актов».