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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил постановление о порядке назначения ежемесячной денежной выплаты многодетным матерям

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил постановление о порядке назначения ежемесячной денежной выплаты многодетным матерям

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20.06.2019

Её получат женщины, ставшие многодетными матерями с 1 января 2004 года, проживающие в Орловской области, которые достигли необходимого возраста или приобрели иные основания для получения пенсии в соответствии с законодательством, действовавшим на 1 октября 2018 года.

Выплата назначается пожизненно, независимо от наличия или утраты статуса многодетной семьи Орловской области на момент обращения за её назначением.

Полная версия документа доступна на портале Орловской области в разделе «Законодательство» / «Официальное опубликование нормативных правовых актов».

Теги:ОрёлОрловская область

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