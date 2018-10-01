Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел01.10.2018 Понедельник 19:58
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил перечень членов регионального правительства

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил перечень членов регионального правительства

Версия для печати

01.10.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил перечень членов регионального правительства. Об этом стало известно сегодня на совещании в областной администрации.

Все члены правительства (их 10 человек) одновременно будут являться и руководителями десяти профильных департаментов.

В предыдущей структуре департаментов было 13, а некоторые их руководители не входили в состав областного правительства.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49533

Добавил новость: 

Другие новости раздела

01.10.2018

С 5 октября в Орле начнутся занятия в орловской народной школе жилищного просвещения

01.10.2018

Орловцы могут принять участие в мероприятиях Международной недели инвесторов

01.10.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с кандидатами, принимавшими участие в выборах главы региона

01.10.2018

В это воскресенье в Орле состоится благотворительный турнир по рыбной ловле «Два крючка»

5
01.10.2018

3 октября в Орле в сквере Героев-десантников состоится торжественная церемония возложения цветов

$ USD65.5745(-0.02)02.10
€ EUR75.9877(-0.24)02.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online