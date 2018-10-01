Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил перечень членов регионального правительства. Об этом стало известно сегодня на совещании в областной администрации.

Все члены правительства (их 10 человек) одновременно будут являться и руководителями десяти профильных департаментов.

В предыдущей структуре департаментов было 13, а некоторые их руководители не входили в состав областного правительства.