Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил перечень членов регионального правительства
01.10.2018
Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил перечень членов регионального правительства. Об этом стало известно сегодня на совещании в областной администрации.
Все члены правительства (их 10 человек) одновременно будут являться и руководителями десяти профильных департаментов.
В предыдущей структуре департаментов было 13, а некоторые их руководители не входили в состав областного правительства.
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