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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Новосильский район

Губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Новосильский район

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25.10.2018

Глава региона осмотрел тепличный комплекс, который строит ООО «Промпарк».

Инвестиционный проект близится к завершению. Готовность объекта составляет 80%. Первый урожай тепличных овощей планируют собрать до конца этого года.

В теплицах будут выращивать помидоры и огурцы, а также салат. Поставлять продукцию планируется в Москву, а также в различные организации Орловской области.

Также Андрей Клычков принял участие в открытии спортивного зала в Новосильской средней школе. Зал открылся после ремонта — первого за 45 лет.

Работы проводились в рамках программы «Помощь в развитии муниципальных образований». На ремонт из бюджетов разных уровней выделили полтора миллиона рублей.

В спортзале полностью отремонтировали пол, обустроили освещение, а также провели общий косметический ремонт всего помещения.

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