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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал об участии в форуме "Деловая Россия" (аудио)

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал об участии в форуме "Деловая Россия" (аудио)

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06.02.2019

О своих впечатлениях глава области рассказал в специальном комментарии для «Областного телерадиоканала».

Форум общественной организации «Деловая Россия» прошёл в Москве сегодня. В его рамках состоялось выступление президента России Владимира Путина.

Организация объединяет около 3 тысяч российских предпринимателей, которые занимаются несырьевым бизнесом. В основном, это руководители компаний, которые производят высокотехнологичную продукцию. На их предприятиях работают около миллиона человек.

Участниками форума также стали представители профильных министерств и ведомств, главы российских регионов. Основная тема мероприятия была обозначена как роль предпринимательского сообщества в достижении целей, обозначенных в «майских указах» президента РФ.

Теги:ОрёлОрловская область

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