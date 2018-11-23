Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал об итогах сегодняшнего заседания президиума Госсовета РФ

Заседание сегодня в Ялте провёл президент России Владимир Путин.

Как пояснил губернатор Орловской области, встреча прошла в новом формате, когда представители министерств и руководители регионов совместно обсуждали планы по реализации 12 основных национальных проектов.

Андрей Клычков выразил уверенность, что следующий год для Орловской области начнётся с реализации принципиально новых проектов, в том числе по таким направлениям как строительство и ремонт дорог, образование, наука и экономика. Это позволит вывести социальную и экономическую ситуацию в регионе на принципиально лучший уровень.

Подробности — в специальном аудиокомментарии к сегодняшнему заседанию, который Андрей Клычков сделал по телефону для «Областного телерадиовещательного канала».