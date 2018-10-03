Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о строительстве новых тепличных комплексов в Новосильском и Болховском районах.

Как сообщил глава региона, проекты выходят на завершающую стадию.

В Новосильском районе комплекс строит ООО «Промпарк». Здесь сделан монтаж каркаса теплиц, логистического центра, практически завершено остекление. Проложены тепловые сети, ливневая канализация, наружные сети электроснабжения, канализация, водо- и газоснабжение. Дорабатывается внутренняя система отопления.

Стоимость сделанных работ оценивается в один миллиард 600 миллионов рублей.

В Болховском районе проект реализует ООО «ЭкоПродукт». Готовность здешних объектов (в том числе энергоцентра, дорог, газопровода, электросетей, а также самих теплиц) Клычков оценил в диапазоне от пятидесяти до девяноста пяти процентов.

Губернатор выразил уверенность, что производство начнётся в текущем году.