Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о сокращении госдолга региона

По словам Клычкова, размер государственного долга сократился на 200 миллионов рублей, а расходы на его обслуживание — на 400 миллионов рублей.

Об этом глава региона рассказал на встрече с депутатами Областного совета.

Также губернатор рассказал, что перед правительством области стоит задача добиться такого же или большего снижения и в следующем финансовом году.

По последним актуальным данным Министерства финансов, госдолг Орловской области составляет 18 миллиардов 100 миллионов рублей.