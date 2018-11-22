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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о сокращении госдолга региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о сокращении госдолга региона

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22.11.2018

По словам Клычкова, размер государственного долга сократился на 200 миллионов рублей, а расходы на его обслуживание — на 400 миллионов рублей.

Об этом глава региона рассказал на встрече с депутатами Областного совета.

Также губернатор рассказал, что перед правительством области стоит задача добиться такого же или большего снижения и в следующем финансовом году.

По последним актуальным данным Министерства финансов, госдолг Орловской области составляет 18 миллиардов 100 миллионов рублей.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьКлычковгубернаторгосдолг

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