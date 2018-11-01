Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о планах на дни юбилея Тургенева
01.11.2018
10 ноября, в день юбилея Тургенева, в Москве на Остоженке откроется после реставрации тургеневский Дом-музей.
Также в этот день в российской столице официально откроют первый в Москве памятник Тургеневу.
Об этом стало известно на заседании оргкомитета по празднованию юбилея писателя.
В нём принял участие и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он рассказал о мероприятиях, которые состоятся в праздничные дни в нашем регионе.
В частности, 9 ноября в Орловской области пройдёт акция «Цветы Тургеневу», откроется обновлённая экспозиция тургеневского Музея, начнёт работу Всероссийская выставка «Образ Родины».
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