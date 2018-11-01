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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о планах на дни юбилея Тургенева

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о планах на дни юбилея Тургенева

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01.11.2018

10 ноября, в день юбилея Тургенева, в Москве на Остоженке откроется после реставрации тургеневский Дом-музей.

Также в этот день в российской столице официально откроют первый в Москве памятник Тургеневу.

Об этом стало известно на заседании оргкомитета по празднованию юбилея писателя.

В нём принял участие и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он рассказал о мероприятиях, которые состоятся в праздничные дни в нашем регионе.

В частности, 9 ноября в Орловской области пройдёт акция «Цветы Тургеневу», откроется обновлённая экспозиция тургеневского Музея, начнёт работу Всероссийская выставка «Образ Родины».

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