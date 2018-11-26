Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл встречу в честь Дня матери
26.11.2018
С выдающимися орловчанками и матерями известных уроженцев Орловской области встретились и члены регионального правительства, а также спикер Областного совета народных депутатов Леонид Музалевский.
Среди приглашённых на приём присутствовали композитор Ирина Хрисаниди, участница Орловского губернаторского симфонического оркестра Виктория Шкапцова, мать «первого орловского космонавта» Александра Мисуркина Людмила, а также заслуженные педагоги и врачи, многодетные и приёмные мамы, матери защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга в локальных войнах и военных конфликтах.
По завершению встречи всем им вручили цветы и подарки.
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