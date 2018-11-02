Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл рабочую встречу с заместителем Министра просвещения Российской Федерации Мариной Раковой
02.11.2018
Темой разговора стало участие нашего региона в мероприятиях Национального проекта «Образование». Пока что Орловщина заявила о желании участвовать в программах «Современная школа» и «Успех каждого ребенка».
Если заявки одобрят, то в регион поступят средства на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, а также на создание Центров образования цифрового и гуманитарного профиля в малых городах и детского технопарка «Кванториум».
Заявленный объём финансирования мероприятий — 143 миллиона 100 тысяч рублей.
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