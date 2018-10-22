Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл рабочую встречу с президентом экспертного центра "Движение без опасности" Натальей Агре
22.10.2018
Также в разговоре участвовал главный дорожный инспектор Орловской области Александр Коршунов — глава регионального ГИБДД.
Темой деловой беседы стала реализация ряда проектов, направленных на профилактику ДТП и снижение аварийности.
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