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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл рабочую встречу с президентом экспертного центра "Движение без опасности" Натальей Агре

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл рабочую встречу с президентом экспертного центра "Движение без опасности" Натальей Агре

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22.10.2018

Также в разговоре участвовал главный дорожный инспектор Орловской области Александр Коршунов — глава регионального ГИБДД.

Темой деловой беседы стала реализация ряда проектов, направленных на профилактику ДТП и снижение аварийности.

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