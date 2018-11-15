Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл приём граждан по личным вопросам
15.11.2018
Пообщаться с главой региона смогли жители областного центра, Орловского и Дмитровского районов. Были затронуты вопросы, связанные с дорожным строительством в сельской местности, перебоями с электроснабжением в одном из населённых пунктов, капитальным ремонтом многоквартирного дома. Также поднимались вопросы помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья и многодетным семьям.
Андрей Клычков дал ряд поручений по решению обозначенных проблем.
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