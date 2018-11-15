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Орел15.11.2018 Четверг 17:33
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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл приём граждан по личным вопросам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл приём граждан по личным вопросам

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15.11.2018

Пообщаться с главой региона смогли жители областного центра, Орловского и Дмитровского районов. Были затронуты вопросы, связанные с дорожным строительством в сельской местности, перебоями с электроснабжением в одном из населённых пунктов, капитальным ремонтом многоквартирного дома. Также поднимались вопросы помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья и многодетным семьям.

Андрей Клычков дал ряд поручений по решению обозначенных проблем.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгубернаторКлычков

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