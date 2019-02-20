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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал послание президента России Федеральному собранию (аудио)

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал послание президента России Федеральному собранию (аудио)

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20.02.2019

Глава Орловской области, который присутствовал на оглашении сегодняшнего послания лично, рассказал о своих впечатлениях в специальном аудиокомментарии для «Областного телерадиоканала».

В этом году оглашение послания президента Федеральному собранию впервые состоялось в Гостином дворе. В Георгиевском зале Кремля, где обычно проходит мероприятие, идут ремонтные работы.

Слушателями ежегодного программного обращения главы государства стали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены федерального правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус.

В этом году в ходе оглашения послания Владимир Путин поддержал предложение о запуске федеральной программы «Земский учитель», ранее озвученное губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

Теги:ОрёлОрловская область

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