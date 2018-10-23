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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал сделать итоговую аттестацию выпускников будущего года максимально прозрачной

Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал сделать итоговую аттестацию выпускников будущего года максимально прозрачной

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23.10.2018

В этом году в аттестации принимали участие три тысячи одиннадцатиклассников и семь тысяч девятиклассников.

Подготовка к экзаменам в регионе прошла на высоком уровне. Это, в частности, отметила и Министр просвещения России Ольга Васильева в ходе рабочего визита в Орловскую область.

В этом году по общим результатам организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся Орловщина улучшила свои позиции во всероссийском рейтинге, поднявшись с десятого на девятое место.

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